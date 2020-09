Ils changent de vie et partent vivre sur un motu près de Apataki

Le motu Ruahine situé à 20 minutes de bateau au sud du village principale de Apataki, un site visité de temps en temps par les rares touristes de passage car l’un des plus beaux endroits de l’atoll, est un véritable havre de paix pour ces Robinsons polynésiens. C’est en effet là que vit un jeune couple qui a décidé de changer radicalement de vie depuis deux ans. Depuis la naissance de leur fille, Heirani et Moerani Piehi ont sauté le pas et ont quitté Tahiti pour Apataki qui compte 440 habitants. C’est en venant en vacances qu’ils ont eu le déclic.

« On a des parcs à poissons, pour nous et pour la petite, car il lui faut son poisson tous les matins ! (…) On fait la vente de poissons et un peu de coprah » nous dit Heirani.

Nombreux sont les Polynésiens aujourd’hui à vouloir retrouver une connexion avec leur culture, leurs racines, leurs origines… mais en règle générale, ce sont les retraités qui tentent cette expérience de retour aux sources. Le cas de Heirani et Moerani reste encore rare. « Il y a de la valeur aux Tuamotu. Il y a des choses à créer aussi. Nous avons également des projets pour cette île. (…) C’est vrai qu’avec le Covid-19 tout est freiné, mais si vous avez des projets, lancez-vous, si vous le sentez, il faut y aller. Et n’ayez pas peur, les Tuamotu c’est chez nous, il faut y aller » confie la jeune femme.