Huit personnes en situation de handicap sur la voie de l’insertion professionnelle

Après plus de 6 mois de travail, huit stagiaires bénéficiaires de la formation PIOP, Préparation à l’insertion et à l’orientation professionnelle, ont reçu jeudi leurs attestions de fin de formation en présence de la ministre de la Famille et des Solidarités, Isabelle Sachet, et des représentants du Sefi, organisme qui s’est chargé d’accompagner ces personnes reconnues « travailleur handicapé ».

« Aujourd’hui je suis très fière, a confié Henriette Kamia, la présidente de la Fédération Te Niu o te Huma. Je peux féliciter autant les stagiaires que les encadrants. Il y a eu un travail formidable qui a été fait et nous terminons cette formation par des embauches. Une a un CDD, un autre c’est en préparation, et pour tout le reste, on a trouvé des stages d’insertion dans des entreprises avec promesse d’embauche. »

Au cours des 445 heures de formation dispensées, les stagiaires ont pu apprendre à mieux se connaître, à acquérir et consolider un socle de connaissances et compétences et se préparer aux démarches administratives pour la recherche d’un emploi ou encore un stage en entreprise. Ils ont également pu avoir un aperçu de la vie en entreprise pendant 6 semaines de stage.