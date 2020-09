Huahine : un rahui respecté, et qui fonctionne

La baie de Ti’apa’a est un vivier pour plusieurs espèces. Célestin et sont frère Louis, la connaissent bien puisqu’ils y ont grandi. Une de leur activité préférée : la pêche à la ligne pour attraper du crabe vert. Une pêche réglementée ouverte 2 fois par an, à raison de 3 mois : « Dès l’ouverture et pendant les 3 mois de la saison, cette pêche nous rapporte beaucoup » déclare Célestin.

Ces crustacés sont très appréciés…. Ils ne restent donc pas très longtemps dans les bacs : « Ce sont des gens d’ici, ou les hôtels qui nous les achètent, parfois des gens de Tahiti aussi, ils les revendent à Papeete. »

Les clients ne manquent pas, même à 2000 Fcfp le kilo. Les baies et le lagon de Haapu sont de vrais gardes à manger dont la ressource est gérée grâce au Rahui que la commune a mis en place il y a 8 ans : « Aujourd’hui un pêcheur peut ramener jusqu’à 800 kilos, pendant une saison de 3 mois. C’est ce qui nous encourage à continuer, ce système fonctionne et je tiens à remercier les pêcheurs », nous dit Claude Chong, maire délégué de Haapu.

En plus du crabe vert, le bénitier, la squille et la langouste font partie des espèces réglementées par le rahui. Un rahui respecté et qui fonctionne aujourd’hui parce qu’il émane de la population. Pour Louis Nanua, « si nos ancêtres ont établi des rahui, c’est bien pour une raison. Il ne faut pas abandonner ces pratiques c’est pour notre bien. »À la fin du mois prochain, la pêche au crabe, à la squille et au bénitier sera fermée… la pêche à la langouste reprendra alors pendant 3 mois.