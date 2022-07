Huahine : le point sur les projets en cours

Le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, accompagné du ministre des Grands Travaux, René Temeharo, et de la ministre de l’Education, Christelle Lehartel, s’est rendu sur l’île de Huahine, ce mercredi après-midi. Sous l’impulsion du maire de la commune de Huahine, Marcelin Lisan, le Conseil municipal a souhaité présenter les actions mises en œuvre par la commune, réalisées avec l’aide et le soutien du Pays, sur ces 3 dernières années, d’une part, et d’autre part des projets d’avenir. Ce fut l’occasion d’échanger sur tous les domaines qui participent au fonctionnement et au dynamisme de l’île de Huahine. Le Conseil municipal de la commune de Huahine a également convié les maires des Raromatai. Ainsi, le maire de Uturoa, Matahi Brotherson, et le maire de Taputapuatea, Thomas Moutame, étaient présents.

Dans un premier temps, la commune a présenté les projets communaux touchant le cadre scolaire, tels que la construction de l’école provisoire Marara, la rénovation et la mise aux normes du groupe scolaire de Fare et Tefarerii. Il y a également quelques projets en chantier, tels que la rénovation de l’école de Maeva, la construction de l’école maternelle de Faie, ou encore la construction du groupe scolaire de Fitii et de Haapu.

Dans le cadre socioculturel et sportif, le Conseil municipal a présenté les structures en projet, notamment la rénovation de la salle omnisports Vaihoro de Fare, la mise aux normes du grand chapiteau de la place Marara, mais aussi la reconstruction du plateau sportif de Parea. Il a rappelé les projets en cours: l’aménagement du parc public Marara situé à Fare, et la construction de la salle omnisports de Fitii. Aussi, la commune s’est félicitée des projets réalisés, comme l’achèvement du plateau sportif de Tefarerii, celui de Maroe, et évidement, la reconstruction et l’aménagement de l’hôtel de ville et son espace paysager.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Au niveau des acquisitions d’engins et de véhicules, la commune s’est dotée d’un véhicule réfrigéré pour la cuisine centrale, d’un camion pour les services techniques, mais aussi d’un camion, d’un bateau et d’un jet-ski d’intervention pour le Centre de secours principal (CIS). Le Conseil a précisé qu’un camion grappin pour les services techniques, que 4 véhicules utilitaires, qu’un véhicule de livraison pour la cuisine centrale et qu’un véhicule supplémentaire pour le CIS, devrait être livrés sous peu.

Au niveau de l’adduction en eau potable, la commune a mis en service le nouveau réseau d’eau potable depuis décembre 2020, suite aux exploitations de forages de Maeva et Parea. Le schéma directeur d’assainissement des eaux usées est actuellement en cours. Aussi, la commune souhaite acquérir prochainement des compteurs de radio-relève et de sectorisation.

Par ces présentations, le Conseil municipal de Huahine montre son souci d’améliorer le cadre de vie quotidien de sa population et de sa jeunesse. Les projets réalisés répondent aux services essentiels comme l’éducation, le sport, le social et la distribution d’eau potable.

Le maire de Huahine a également souhaité faire état lui-même des réalisations portées par le Pays. En effet, le Pays, sur ces compétences, a mené des projets sur l’ensemble de l’île dans le domaine du tourisme, notamment, par la reconstruction du « fare d’accueil » de Fare, l’aménagement de la marina de Maroe et du site des anguilles de Faie.

Le Pays, à l‘écoute du Tavana et de ses conseillers municipaux, a investi sur l’amélioration du réseau routier de l’île, par l’assainissement des eaux pluviales, le revêtement de la chaussée, le bitumage, le renforcement de l’accotement, et la construction caniveaux, de ponceaux.

Le Conseil et la délégation ont également échangé sur le projet d’aménagement d’une piste agricole sur 13 hectares, et celle d’une aire d’abattage à Maroe.