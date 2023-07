Houle : les Australes passent en vigilance orange

la houle s’amplifie sur le sud-Ouest de la Polynésie. En cause, une dépression « très creuse au Sud du territoire ». Météo France Polynésie a placé en vigilance orange pour fortes houles l’archipel des Gambier, les Tuamotu Sud et Rapa.

Des vagues d’une hauteur de 5 à 5,50 mètres sont attendues jeudi soir et vendredi. La houle pourra s’amortir vendredi soir autour de 4 mètres et à moins de 3 mètres samedi.

Le haut-commissariat rappelle que les houles générées sont dangereuses notamment dans les lagons, sur les côtes et aux abords des passes exposés aux forts courants et à une élévation du niveau de la mer.

Un appel à la prudence en mer et le long des côtes est lancé.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

La population est appelée à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter les

consignes des autorités suivantes :

-annuler et reporter les sorties en mer et la pratique des loisirs nautiques ;

-ne pas s’approcher des passes, ni du récif côté océan, des plages ou du littoral en raison des risques de courants marins qui peuvent être à l’origine d’accidents ;

-rester prudents sur les routes en bordure de mer.



Pour les propriétaires d’embarcations : vérifier les amarres de vos embarcations ou les mettre à l’abri. Pour les habitations en bord de mer le long des côtes exposées à la houle :

-surveiller la montée du niveau de la mer ;

-se mettre à l’abri si nécessaire.



-Rester à l’écoute des bulletins météorologiques en temps réel sur les pages Facebook de Météo France en Polynésie française et du Haut-commissariat et sur les sites internet : www.meteofrance.pf et www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr

En cas d’urgence, composer le 16 pour contacter le JRCC ou le 18 pour les sapeurs-pompiers.