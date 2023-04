La mesure sera effective dès ce vendredi, 18 heures, pour les Australes, ce samedi, midi, pour une grande partie de la Société (Punaauia, Paea, Papara, Teva I Uta, Taiarapu Ouest, Moorea-Maiao, Tetiaroa, Îles Sous-le-Vent et Mopelia), et ce samedi, à 8 heures, pour les Tuamotu-Gambier.

L’arrêté interdit les activités maritimes, et notamment professionnelles, nautiques, sportives, de compétitions, de loisirs, de pêche ou de baignade.

« Il y aura beaucoup de prévention mais aussi des mesures de restriction », prévient le colonel Cédric Rigollet, le directeur adjoint de la Protection civile. « Le haut-commissaire a insisté pour que la gendarmerie soit mobilisée à l’échelle terrestre, mais aussi nautique et maritime, pour aller au-devant de toute personne qui contreviendrait à cet arrêté ».

Le directeur adjoint de Météo France Polynésie qualifie ce phénomène « d’exceptionnel à double titre » : « Il arrive très tôt dans la saison (…) et les valeurs attendues, notamment en type d’énergie de houle, restent dans les seuils importants et potentiellement dangereux, vu qu’il se rapproche de ce que l’on a connu en juillet 2022 », souligne Frédéric Troc.

« Lagon chaotique et forts courants »

« Sur Tahiti, ce qui va être essentiellement impacté, ça va être la côte sud-ouest, de Teahupoo à Punaauia », ajoute-il. Des déferlantes de « 5 à 6 mètres » sont ainsi attendues. « La houle, quand elle va arriver sur la barrière de corail, va être en partie amortie, mais elle passera par endroit au-dessus du récif. Cela peut constituer à un état de lagon chaotique et de forts courants aux abords des passes », précise Frédéric Troc.

Selon le colonel Cédric Rigollet, ce phénomène pourrait engendrer des « submersions d’axes de circulation, des impacts sur les habitations et de l’eau qui entre dans les terres et qui inonde quelques zones ».

L’interdiction des activités maritimes sera levée ce dimanche, à midi, pour les Australes et la Société, et à 15 heures pour les Tuamotu nord et centre. Pour les Tuamotu sud et les Gambier, elle prendra fin lundi à 8 heures.

En revanche, les ferries qui effectuent la liaison Tahiti/Moorea pourront, pour l’heure, continuer leurs rotations. La population est invitée à se tenir informée de l’évolution de la situation.