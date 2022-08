Houle de juillet : le dispositif d’aide à la reconstruction mis en œuvre

Cet arrêté vient officialiser l’intervention de l’Office suite au phénomène de houle exceptionnelle des 13 et 14 juillet dernier, déclaré état de catastrophe naturelle par arrêté CM du 15 juillet 2022.

Pour rappel, ce dispositif permet de reconstruire le logement des ménages touchés par la houle de juillet dernier, à la condition que ce soit leur résidence principale et sous réserve d’un plafond de revenus fixé par la règlementation. La désignation de l’OPH comme l’opérateur en charge du dispositif d’aide lui permet ainsi de finaliser, en partenariat avec les communes de la Polynésie française, le travail de recensement des sinistres entamé dès le 14 juillet dernier et de déployer des moyens matériels et humains nécessaires à la reconstruction des logements éligibles à l’aide.