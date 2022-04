Hokule’a Tamarii Teissier sacrée Miss Punaauia 2022

Après plus de deux heures d’une soirée riche en émotions placée sous le signe du spectacle et du spectaculaire avec pour thématique “Les miss en fête”, c’est la plus jeune des 8 candidates en lice, Hokule’a Tamarii Teissier, 18 ans, qui a été élue Miss Punaauia 2022.

“J’aimerai connaitre davantage la population de Punaauia. Si je suis élue, j’aimerai aller à la rencontre de chacune des populations des quartiers. Après cette élection, je viendrai à la rencontre de la population de Punaauia via les événements organisés par la mairie” avait déclaré la Miss un peu plus tôt durant la soirée.

(Crédit photo : mairie de Punaauia)

Taiamani Teiho a été sacrée 1ème dauphine, Poerava Bernardino a remporté le titre de 2ème dauphine et Alison Teremate celui de Miss Heiva.

> Revoir la soirée de l’élection ICI