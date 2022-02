Hiva Oa : vers une “commune en santé”

Les 18 et 19 février, la direction de la Santé s’est déplacée à Hiva Oa pour rencontrer les acteurs locaux et échanger autour du dispositif “Commune en santé”. Objectif : promouvoir la santé à l’échelle communale à travers le déploiement d’actions agissant favorablement sur les comportements des personnes, leurs environnements et leurs conditions de vie.

L’alimentation scolaire, la protection de l’environnement, la culture ou encore le patrimoine local sont en effet quelques-uns des leviers d’action relevant du champ de compétences dont disposent les communes.

Le dispositif “Commune en santé” a fait l’objet d’une présentation aux six maires de l’archipel des Marquises, à l’occasion d’un conseil communautaire organisé par la Communauté des Communes des Iles Marquises (CODIM).

Accompagnée de la cellule de promotion de la santé des Marquises Sud, la direction de la Santé a également, lors de ce déplacement, saisi cette opportunité pour rencontrer trois structures scolaires de Hiva Oa afin de les accompagner dans leur démarche de labellisation “école / CJA en santé”. Certains établissements de l’archipel sont d’ores et déjà prêts à être labellisés.