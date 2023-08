Hitia’a o te ra : la route toujours coupée, au moins jusqu’à mardi

Vendredi, la pluie a entrainé un éboulement puis un autre, entrainant une fermeture de la route au niveau du pk 43, sur la côte Est de Tahiti.

Ce lundi dans un communiqué, la présidence indique que les travaux de purge se poursuivent et que « de nombreux arbres menaçant de tomber doivent encore être abattus, puis tronçonnés et dégagés. Les équipes de la société JL Polynésie et de la direction de l’Equipement travaillent d’arrache-pied depuis dimanche matin pour sécuriser le talus fragilisé par les pluies et les éboulements ».

Entre six et 8 cordistes doivent procéder à un « nettoyage important sur le haut du talus, car la végétation présente menace de provoquer un nouveau glissement de terrain ».

« La route reste donc fermée encore mardi, et jusqu’à nouvel ordre. Un nouveau point sera effectué mardi en début d’après-midi pour déterminer quand la route pourra être ouverte », précise la présidence.