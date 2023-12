Hitia’a : la circulation rétablie sur une voie à compter de ce mardi au PK 43

Ces travaux font suite à un éboulement survenu le 28 juillet 2023 nécessitant la « sécurisation du virage », comme le rappelle la Présidence dans un communiqué.

« Cette première phase de nettoyage » a occasionné « des chutes de pierre sur la chaussée nécessitait la fermeture partielle de la circulation en journée ». À compter de ce mardi et jusqu’au 15 janvier 2024, « durant la période des congés scolaires et des fêtes de fin d’année, la route sera réouverte tous les jours sur une voie en alternance ».

« La poursuite des travaux de purge de la montagne nécessitera cependant une seconde période de fermeture partielle de la route, du 15 janvier au 15 mars 2024, et aux mêmes horaires que la période précédente », indique la Présidence.

« Hors vacances scolaires, la route sera fermée de 8 h 30 à 15 h 30 lundi, mardi et jeudi, et de 8 h 30 à 11 h 00 mercredi et vendredi. Pendant les congés scolaires de février 2024, la route sera également fermée tous les jours de 8 h 30 à 15 h 30, à l’exception des week-ends ».

Selon la Présidence, « les travaux de réalisation de la piste d’accès jusqu’au sommet s’avèrent plus compliqués que prévu, en raison des intempéries, du volume de matériaux poussés en contre bas ». Une situation qui « contraint à la fermeture partielle de la route et du rendement mécanique des engins dans une configuration de travail rendue compliquée par un relief très escarpé ».

« Le ministre Jordy Chan renouvelle ses conseils de prudence sur la route, particulièrement à cet endroit de la côte Est, alors que de nouvelles intempéries sont annoncées pour cette fin d’année. Il remercie également les usagers de la route pour leur patience et leur compréhension », conclut le communiqué.