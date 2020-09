Hitiaa : Joinville Pomare bloque l’entrée de la vallée

Joinville Pomare conteste les titres de propriété du Pays. Selon lui, les terres sur lesquelles la société Marama Nui a installé ses infrastructures appartiendraient à la famille royale. « Nous revendiquons ce domaine royal et nous avons fait une occupation. Le territoire a mis toutes ses propriétés au nom du territoire « Polynésie française ». Or, nous avons contesté le cadastre, et avant qu’il y ait le cadastre. Et aujourd’hui, Marama Nui conteste tous les baux, tout ce qu’ils ont fait les uns avec les autres… Des familles ont fait des baux et travaillent avec Marama Nui… Donc nous sommes en conflit avec tout le monde. Nous contestons le droit de propriété du territoire et de Marama Nui » a déclaré Joinville Pomare.

Un huissier a été dépêché ce jeudi matin, mais la situation n’a pas plus évolué. L’entrée de la vallée demeure donc toujours fermée à tous les véhicules.