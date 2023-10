Hitia’a : fermeture aménagée de la route pour 2 mois au PK 43

La route avait été coupée fin juillet, au niveau du PK43, en raison d’un éboulement dû aux fortes pluies. Depuis, un dispositif de sécurité avait été mis en place pour sécuriser la voie. Mais des risques subsistent. Le Pays a par conséquent décidé d’engager des travaux. Une opération qui s’étalera sur 22 mois.

« Ce sont des travaux de rectification du virage qui consisteront à éroder les talus et à assouplir la courbe du virage. Ce sont des travaux conséquents, d’un montant de 400 millions de Francs (…) Pendant ces 22 mois, il y aura une période de deux mois, du 23 octobre au 18 décembre, pendant laquelle la route sera fermée. Hors vacances scolaires, ce sera de 8h30 à 15H30, le lundi, mardi et jeudi et de 8h30 à 11 heures, le mercredi et le vendredi », a indiqué le ministre des Grands Travaux, Jordy Chan. « Nous avons prévu d’installer des panneaux de part et d’autre de la route, mais aussi dans les communes plus éloignées comme Taravao et Mahina », ajoute-celui-ci.

De nouvelles périodes de fermetures aménagées seront nécessaires, plus brèves, probablement aux mois de février et mars 2024. Les dates seront précisées, début, 2024 en fonction de l’évolution des travaux.