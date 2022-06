Herenui Tuheiava est Miss Tahiti 2022

Tenues et chorégraphies des années 50, hommage aux premières Miss Tahiti… C’est un spectacle très retro que les dix candidates au titre de Miss Tahiti 2022 ont offert au public venu nombreux assister à l’événement dans les jardins de la mairie de Papeete.

Retro… et moderne. Les belles en tenues d’époque ont défilé sur des musiques d’aujourd’hui. Le public a même pu apprécier la prestation du groupe de hip hop All in One et un défilé d’anciennes Miss sur des mix de Dj locaux. De la Polynésie d’Antan à Wejdne remixé façon locale par Dj Mazek…

La soirée, présentée par le duo Edouard Malakai et Hinarere Taputu a tenu en haleine les téléspectateurs.

Dans le jury : l’animatrice télé Tiga, Matahari Bousquet Miss Tahiti 2019 ou encore Alberto Vivian figure de la mode en Polynésie.

C’est au terme de 3 heures de défilés, de vidéos rétrospectives et de shows divers que l’annonce des lauréates a été faite. C’est en robes purotu que les candidates ont découvert les noms des finalistes.

Sélectionnée durant la soirée de gala, la candidate numéro 6 Herenui Tuheiava a accédé la première à la finale. La candidate numéro 3, Taianapa Pambrun, a décroché le prix du meilleur costume et accédé elle aussi à la finale. Taiamani Teiho la candidate numéro 8 et Tepua Hapairai Ellacott ont elles aussi rejoint le carré final. Pas de podium en revanche pour la candidate 4, Hinanui Matehau, mais le Coup de coeur du comité.

Moment sans doute le plus stressant pour nos Miss : celui des questions. Questions écrites… par elles-mêmes et tirées au sort.

C’est avec une pensée pour sa maman, “son étoile” que Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021, a fait ses derniers pas de reine de beauté du fenua sur la scène de la mairie de Papeete. Son dernier message a été pour les femmes du fenua : un appel à prendre soin de sa santé et à se faire dépister par frotti. Le mois de juin est consacré à la sensibilisation au cancer du col de l’uterus.

Enfin est venue l’annonce tant attendue. “Je pense qu’on a jamais vu un résultat aussi serré pour une élection” a déclaré Me Elie l’huissier de justice.

Le Podium

– Miss Tahiti : Herenui Tuheiava

– 1ere dauphine : Taiamani Teiho

– 2e dauphine : Tepua Hapairai Ellacott

– Miss Heiva 2022 : Taianapa Pambrun

La nouvelle Miss Tahiti remporte notamment des voyages illimités dans les îles. De quoi régner sur toute la Polynésie.