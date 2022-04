Heremoana Maamaatuaiahutapu préside la Commission Consultative de la Pêche Hauturière (CCPH)

Composée de professionnels de la pêche hauturière et côtière et de représentants des administrations intervenant dans ces secteurs, la CCPH émet des avis sur les demandes de licence de pêche et se prononce le cas échéant sur tout plan de développement de la pêche hauturière.

Cette commission a été l’occasion de présenter les premiers résultats des enquêtes réalisées depuis quelques mois dans les coopératives de pêche de Tahiti, Moorea et Huahine, soit une population de 215 pêcheurs répartis en 10 coopératives. Ces enquêtes portaient sur :

la définition du métier de pêcheur côtier,

les critères d’attribution des licences,

les droits et obligations des pêcheurs licenciés,

l’encadrement et l’accompagnement de la filière et,

les besoins propres de chaque coopérative.

Ces résultats vont permettre, entre autres, de préciser les critères d’attribution des licences de pêche côtière.

La commission a également statué sur des demandes de licences de pêche côtière pour une douzaine de navires aptes à naviguer et une quinzaine de licences provisoires relatives à des projets de construction et de rénovation de « poti marara ».