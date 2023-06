Hereiti UNG est Miss Dragon 2023

Hereiti Ung a remporté ce samedi 10 juin, le titre de Miss Dragon 2023, succédant ainsi à Heimiti Teng, qui portait l’écharpe depuis 2019. Cela faisait en effet 4 ans, qu’il n’y avait pas eu de nouvelle ambassadrice de la communauté chinoise. Hereiti est la 51e miss Dragon.

Une élection où se mêle tradition et modernité. Pour leur premier passage, les candidates ont revêtu le hanfu, vêtement traditionnel qui date de l’époque de la dynastie Han et qui a depuis beaucoup évolué. De nos jours ce vêtement est généralement porté dans les grandes occasions.

Les 8 candidates ont défilé devant 1200 convives. Elles ont eu 4 passages pour convaincre les 9 membres du jury et le public, puisque cette année, il était possible de voter par SMS. Le thème de cette élection « les héroines », thème que les candidates ont développé lors du talent show. On a ainsi vu sur scène Cléopâtre, la reine Pomare, la déesse marquisienne Atanua, Mulan ou encore la princesse Jasmine.

Le trio gagnant de cette élection c’est donc, Hereiti Ung, Miss Dragon 2023. Kim Yen Chongue, 1re dauphine et Ranitea Mompas, 2e dauphine.

Hereiti UNG représentera la Polynésie à l’élection « Miss Chinese international » qui doit se tenir à Hong Kong en 2024.