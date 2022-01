Henriette Kamia reçoit la légion d’honneur

Elle se bat pour la reconnaissance des personnes porteuses de handicaps. Henriette Kamia s’est vue remettre hier la médaille d’officier dans l’Ordre de la légion d’honneur. Une distinction qui lui a été remise par le haut-commissaire, Dominique Sorain, pour honorer son engagement. “Ça fait plaisir de voir que le travail qu’on fait est reconnu”, s’est exprimée Henriette Kamia.

Son engagement remonte à 1987. Depuis, Henriette est présidente de l’association Huma Mero et de la fédération Te Niu o te Huma. Cette nouvelle médaille vient s’ajouter à ses deux distinctions précédentes. Elle a en effet reçu la médaille d’or de la jeunesse et des sports en 2013, et a été faite chevalier dans l’Ordre de la légion d’honneur en 2010.

Un véritable “exemple de réussite”, reconnaît le haut-commissariat. “Henriette Kamia est un personnage essentiel dans la vie associative polynésienne et dans la vie associative en faveur des handicapés. C’est aussi avec fierté que je l’ai parrainée, parce que c’est mettre en avant une réussite exemplaire de quelqu’un qui travaille tous les jours pour le bien de la communauté. […] Le résultat de ses actions, il est palpable et on le voit tous les jours“.