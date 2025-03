Heipuanui Denouel, l’art de l’encre au féminin

Rares sont les hommes et femmes qui n’ont pas de tatouage en Polynésie. Mais les femmes tatoueuses ne sont pas si nombreuses. Heipuanui Denouel fait partie des rares à s’approprier un espace majoritairement occupé les hommes, malgré une demande abondante.

« Toutes mes tatouages ont été faits par une femme et oui, c’est très important pour moi que ça soit fait avec elle, affirme Romance, cliente de Heipuanui. Je me sens plus à l’aise avec elle, je me sens ouverte, donc je préfère le faire avec une femme. Après avoir étudié au Centre des métiers d’art pour se perfectionner, Heipuanui s’est tout de suite essayée au tatouage. C’est le manque de femmes dans ce milieu qui l’a poussée à sauter le pas, convaincue qu’une clientèle féminine l’attendrait. « Je dirais moi, pour ma part, que 90% de mes clients sont des femmes. Moi-même, en tant que femme, je me sens plus à l’aise d’aller avec une femme » , soutient-t-elle.

Toujours réalisés avec finesse, ses dessins sont souvent perçus comme plus délicats que les grandes pièces traditionnelles. Plus qu’un simple tatouage, Heipuanui partage un moment d’intimité avec ses clientes. « Après, il y a cette approche aussi du corps, tu es plus à l’aise quand on te touche, parce que souvent, c’est sur des zones assez intimes » , ajoute-t-elle.

Selon elle, le faible nombre de tatoueuses professionnelles au fenua s’explique culturellement, par les choix des Polynésiennes axés sur la famille. À l’international, les femmes sont déjà bien établies.