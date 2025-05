Taputapuatea a tout raflé ! Devant plus de 2000 spectateurs, réunis sous le chapiteau de la place To’a Hurinihi à Uturoa, ce samedi soir, Heiana Lienard, 16 ans, et Utearii Tchen-Yong, 23 ans, ont été sacrés Miss et Mister Raromatai.

Ces deux enfants de la commune succèdent à Vaheana Vanaa et Teua Fong qui avaient remporté le titre, l’année dernière.