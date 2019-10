Hawaiki Nui Va’a : une réglementation spécifique de navigation durant la course

La 28e édition de la course de pirogues en haute mer Hawaiki Nui Va’a – seniors et vétérans hommes par équipage de 6 rameurs – se déroulera aux îles Sous-le-Vent du 30 octobre au 1er novembre prochains, suivant les trajets traditionnels suivants :

Etape Trajet Distance 1 Huahine – Raiatea 44,5 km 2 Raiatea – Tahaa 26 km 3 Tahaa – Bora Bora 58,2 km

Parallèlement, la course des seniors et vérétans dames “Va’ahine” et des juniors hommes “Taurea” se déroulera le 31 octobre avec des départs depuis la plage Puanoa, dans la commune de Taputapuatea, puis sortie par la passe Iriru, entrée dans le lagon par la passe Teavapiti et arrivée à Uturoa. Il faut également noter la participation des ParaVa’a (élite et amateur) dont le parcours se fera uniquement dans le lagon, pour un départ de la plage de Puanoa et une arrivée à Uturoa.

Le conseil des ministres a adopté pour cette course des mesures de réglementation de la navigation maritime afin de prévenir et réduire les risques de collision entre les différents navires accompagnateurs et suiveurs, en évitant des concentrations trop importantes, et afin de protéger les compétiteurs, notamment lors des franchissements de passes ou des passages étroits du lagon.

A cet effet, des zones de circulation réservées aux pirogues en lice et aux moyens nautiques des organisateurs sont créées. Ce dispositif réglementaire définit de manière précise les mesures d’interdictions temporaires de navigation, à des jours et heures fixés, à tous navires autres que ceux participant à la course ou à la surveillance des équipages. Ces mesures d’interdiction s’appliquent sur des zones maritimes déterminées des îles concernées. Ces zones sont soumises au contrôle des autorités compétentes en matière de police.

L’organisateur de la manifestation nautique se doit de mettre en place une organisation permettant de garantir la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité performant sur le plan d’eau. Une large diffusion et une importante publicité sont prévues avec le comité organisateur Hawaiki Nui Va’a 2019, notamment auprès des communes concernées, des services de l’Etat, des brigades de gendarmeries des îles, de la gendarmerie maritime mais aussi des partenaires privés et des organismes de presse.

Cette démarche s’accompagne d’une action de sensibilisation et de prévention par la transmission de flyers d’information, rédigés en langue française et en reo tahiti, sur des consignes de sécurité pour une bonne navigation et les règles d’emploi des drones aériens.

