La mise était de 50 000 Fcfp par bateau participant. Quatre catégories : thon Thazard, mahi mahi et Haura. 5 460 000 Fcfp de price money à se partager et un jackpot de près de 4 000 000 cfp pour le plus gros Haura de la journée.

Et c’est l’équipage Ei Mafatu de Huahine qui a remporté le concours avec un haura de 107.5 kg