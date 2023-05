Hausse de 20% de la fréquentation touristique au mois de mars grâce aux Américains

L’embellie touristique se poursuit. Au mois de mars, 22 455 visiteurs ont séjourné au Fenua, « soit 20 % de touristes de plus qu’en mars 2019 », note l’ISPF. « Cette fréquentation importante pour un mois de mars, alors que la clientèle asiatique est toujours absente, s’explique essentiellement par l’arrivée de la clientèle nord- américaine toujours plus nombreuse -34 % de touristes de plus qu’en mars 2019-(…) La clientèle métropolitaine est également plus nombreuse qu’en 2019 de 44 %. La fréquentation touristique de ces deux marchés, qui ensemble représentent 83 % des arrivées touristiques, n’a jamais été aussi élevée -depuis la mise en place d’enquêtes statistiques-, ni autant concentrée sur un mois de mars en Polynésie française -73 % de parts de marché en 2019- », souligne encore l’Institut.

L’hébergement marchand et non marchand profite de cette hausse de la fréquentation et ce d’autant que les touristes séjournent plus longtemps en Polynésie (14,2 jours aujourd’hui contre 13,2 en 2019). « Si l’hébergement hôtelier reste choisi par sept touristes terrestres sur dix pour la totalité ou une partie de leur séjour, la clientèle déclarant passer au moins une nuit dans une location touristique continue de se développer rapidement avec une fréquentation deux fois plus importante qu’en 2019 (9 % des effectifs totaux en 2023 contre 5 % en 2019). La petite hôtellerie familiale, quant à elle, attire 14 % de la clientèle touristique totale (contre 13 % en 2019), avec 33 % de clients supplémentaires par rapport à mars 2019 » indique encore l’ISPF.

Au total, 318 000 nuitées ont été consommées au mois de mars, soit 29 % de plus qu’au même mois en 2019. Depuis janvier, « la Polynésie française a accueilli 66 624 visiteurs dont 55 188 touristes et 11 436 excursionnistes qui sont venus à bord de seize navires ».