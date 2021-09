Hao : implantation d’une compagnie du RSMA et un projet de construction d’une mairie-abri

Frédéric Sautron, chef de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier et Terii Seaman, chef de la Circonscription des îles Tuamotu et Gambier, étaient accompagnés de la directrice adjointe de la Direction de l’Ingénierie Publique du haut-commissariat, de militaires de la direction de l’infrastructure de la Défense, du chef de la division CEP et d’une équipe de plusieurs officiers conduite par le colonel commandant le RSMA-PF. Ils ont été reçus par la tavana Yseult Butcher et son conseil municipal. Plusieurs groupes de travail ont été déployés sur le terrain pour partager avec les élus l’analyse et la faisabilité des différents projets en cours sur le territoire de la commune.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la commune pour la mise en œuvre de projets de développement et d’aménagement souhaités par les élus. L’équipe a ainsi parcouru l’atoll afin de collecter les informations nécessaires à l’implantation d’une compagnie du RSMA, dont un premier détachement est attendu dès l’été 2022. Le projet de construction d’une mairie-abri aux normes para-cycloniques pour assurer la sécurité des populations en cas de survenance d’un événement climatique majeur a également été au cœur des investigations de terrain. Cet ouvrage viendra compléter les capacités abris déjà existantes et fera l’objet d’un financement dans le plan Abris État-Pays-commune.

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Sur le volet environnemental, le dossier du traitement des terres polluées et l’élaboration d’un plan municipal de gestion des déchets ont fait l’objet d’échanges entre les techniciens et la municipalité.

Tout au long du séjour, la délégation a favorisé le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes et la population, via notamment une écoute attentive des besoins exprimés par le tissu associatif de l’atoll concernant le déploiement des projets à moyen et long terme. En effet, les futurs projets de développement ont vocation à se déployer en partenariat avec l’ensemble des acteurs présents sur l’atoll dans une logique de complémentarité avec les structures déjà présentes. Des rencontres avec les différents partenaires dans le domaine de la formation, au collège et à la maison familiale rurale, ont permis d’identifier les modes de coopération envisageables.

En plus d’initier la mise en œuvre des engagements du président de la République et d’accompagner les projets communaux en cours, ce déplacement fût l’occasion pour les chefs de subdivision des îles Tuamotu-Gambier de l’État et du Pays de confirmer aux élus et à la population locale la volonté de les accompagner dans le développement de leur atoll.