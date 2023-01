“Halte à la prise de risque”: un succès incontestable

Les inscriptions pour la 1e session, celle du samedi 28 janvier à l’Université de la Polynésie, ont été lancées ce matin sur la billetterie en ligne. Il n’a fallu que quelques heures pour que les 200 places soient réservées et les inscriptions closes.

La gendarmerie nationale, prévoit d’organiser 6 journées de formation cette année. Les habitants de Moorea peuvent aussi profiter de cette opération de sécurité routière dédiées aux 17 – 25 ans. La prochaine session est prévue le samedi 11 février, à la salle Omnisport d’Afareaitu. Pour savoir quand les inscriptions seront ouvertes, il faudra aller sur la page Facebook “Halte à la prise de risque sur les routes.”

Créé en 2005, cette opération de prévention a pour but de faire comprendre aux jeunes, futurs conducteurs, qu’il doivent adopter une conduite responsable. Pour cela, ils doivent prendre conscience des dangers de la route. Plusieurs ateliers avec différents intervenants, seront proposés durant cette journée. Il y sera question d’assurance, des règles de sécurité sur la route et des comportements à risque. Des notions importantes, quand on sait que l’an dernier, 35 personnes sont mortes sur les routes de Polynésie française et que plus de la majorité des accidents mortel sont liés à la consommation d’alcool, de drogue, à la vitesse excessive et au non port des équipements de sécurité (casque, ceinture…).

Et puis ces journées de sensibilisation sont aussi l’occasion pour certains de repartir avec des formations au code de la route ou au permis de conduire.