Grippe : 3 enfants de moins de 4 ans hospitalisés

Dans son dernier bulletin de veille sanitaire, l’ARASS (Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale) fait état de 40 nouveaux cas de grippe (39 type A et 1 en type B) en semaine 19 (du 6 au 12 mai). Trois décès sont survenus chez des personnes de plus de 60 ans. 12 des 22 cas hospitalisés ont plus de 60 ans, 1 a moins de 1 an et 2 ont entre 1 et 4 ans. Par ailleurs, 4 nouveaux cas de Covid ont été confirmés en semaine 19.

Depuis le 1er avril dernier, 173 cas de grippe ont été confirmés au fenua, 93 personnes ont été hospitalisées et 7 décès sont à déplorer.

Dengue : phase d’alerte toujours en cours

Si aucun cas de dengue n’a été rapporté pour la semaine du 6 au 12 mai, 2 cas supplémentaires ont été identifiés le 16 mai (semaine 20), ce qui porte à 51 le nombre total de cas déclarés.

Les 51 cas sont domiciliés à Tahiti (28), Moorea (11), Rangiroa (7), Bora Bora (1) et Fakarava (1). De plus, 3 cas sont des visiteurs n’ayant pas de résidence en Polynésie française.

Aucune nouvelle hospitalisation n’a été rapportée.

Le sérotype DENV-1 a été identifié chez un cas autochtone en S13. Ce cas aurait pu se contaminer aux Marquises, à Moorea ou à Tahiti. Tous les autres cas sont DENV-2. Cette co-circulation de deux types du virus ne change pas les mesures de surveillance et de gestion d’alerte actuellement en cours.

Parmi l’ensemble des cas, 11 cas ont moins de 20 ans. La moyenne d’âge est de 38 ans et la médiane de 37 ans.

Toutes les îles ayant été visitées par au moins un cas confirmé lors de sa période de contagiosité sont rapportées dans la liste des îles en phase d’alerte.

Un nouveau cas de leptospirose

Un cas de leptospirose a été déclaré en semaine 19.

Depuis le début de l’année, 100 cas ont été déclarés, précise le bureau de veille sanitaire. Parmi eux, 74 ont pu être investigués : 97,3 % déclarent la présence de rats au domicile ou sur le lieu de travail, 66,2 % indiquent pratiquer des activités de jardinage et/ou d’agriculture, 28,4 % des activités d’élevage, 27,0 % des baignades en eau douce, 24,3 % déclarent marcher régulièrement pieds nus et 13,5 % déclarent pratiquer des randonnées.

71 % des patients sont des hommes et l’âge moyen est de 43 ans, 5 cas ont moins de 15 ans.