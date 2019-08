Grève levée à Essor Import

La grève qui était effective depuis jeudi minuit et qui concernait la société et deux autres entreprises du groupe (Vaiava et GEM), a été levée. “La direction a accepté le 13ème mois pour les 3 sociétés, mais pour Essor Import -la plus grosse société, ils ne l’ont pas accepté pour l’ensemble des employés. Nous sommes là pour revendiquer le 13ème mois pour la totalité des employés” avait déclaré hier Bruno Tetuanui, délégué du syndicat O oe to oe rima.

Mais lors de la nouvelle rencontre qui a eu lieu ce vendredi matin, un accord a été trouvé entre la direction et le syndicat. Le 13ème pour les cadres et commerciaux de Essor Import sera finalement bien mis en place, mais progressivement. “Ils auront une prime de 300 000 Fcfp fin 2019, 50 000 Fcfp en plus de cette prime fin 2020, et 50 000 Fcfp en plus en 2021. Et en 2022, ils auront le 13ème mois” nous a expliqué Bruno Tetuanui.

Les employés reprendront le travail demain matin.