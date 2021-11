Grève générale : à Raiatea, ruée dans les stations-services et les magasins

L’échec des négociations a été l’élément déclencheur à Raiatea… Mercredi, les stations-services ont été prises d’assaut. La police municipale a dû intervenir sur trois axes routiers. “On a remarqué qu’il y a plein de voitures dans les stations service. Les gens viennent prendre de l’essence et du gaz. Je crois que c’est par rapport à la grève que tout le monde s’affole…” confie Raimana, agent de Police.

Dans les bennes des véhicules, on pouvait parfois compter jusqu’à 4 bouteilles de gaz à remplacer… Idem pour les jerricanes d’essence.

Même scénario dans les commerces : le riz commence déjà à manquer… “Avec la grève, (…) tout le monde a peur (…) j’ai reçu 60 cartons ce matin. Il ne m’en reste que 20” raconte Liliana, gérante d’un magasin.

L’aéroport de Raiatea a été totalement paralysé : les voyageurs de la ligne locale ont dû se contenter de la ligne maritime pour continuer leur périple. “Aujourd’hui on sait que les trois aéroports d”Etat qui étaient Raiatea Bora Bora et Rangiroa sont passés au pays. Aujourd’hui on veut que le Pays se positionne et qu’il y ai un lancement d’appel d’offres”, explique la responsable de l’aéroport de Raiatea, Nancy Agnieray.

Ce jeudi, Air Tahiti a annoncé que, comme mercredi, tous les vols à destination et au départ de Raiatea sont annulés.

Si aucune solution n’est envisagée rapidement, d’autres îles risquent de subir le même sort…