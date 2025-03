Grève à l’Apair Apurad : la direction « confiante sur la résolution rapide du conflit social »

Cela fait deux jours que les salariés de l’Apair Apurad, association qui prend en charge plus de 3000 patients à domicile et 280 dialysés, sont en grève. Ils dénoncent des pressions, un management inappropriés, mais aussi des pratiques abusives. Au premier jour de grève, près de 60% des 150 salariés avaient décidé de suivre le mouvement, principalement à Tahiti.

Ce jeudi, dans un communiqué, la direction explique qu’une proposition de protocole de sortie de conflit a été présentée suite aux négociations de mardi.

« À l’heure du communiqué, le syndicat CSTP-FO n’a pas encore fait de retour sur les propositions de la direction.

La direction est sensible aux revendications syndicales et aux préoccupations salariales et notre président, le Dr Grégory Detrun y a répondu en toute transparence, point par point, à l’occasion de la première réunion qui s’est tenue le jeudi 13 mars ».

La direction assure une nouvelle fois que sa priorité est de soigner les patients. « Fort heureusement, tous les soignants (infirmiers, médecins, diététiciens, pharmaciens, …) ne font pas partie de la grève et sont présents à leur poste.

Que les patients des îles et des unités de dialyse se rassurent, ils seront tous pris en charge par nos soignants avec le même zèle et avec les mêmes conditions de qualité et de sécurité qu’habituellement.

Il est inconcevable que la gouvernance et la direction relâchent ne serait-ce qu’une once d’assistance auprès de tous les patients polynésiens ».

La direction se dit « confiante sur la résolution rapide du conflit social en cours et sur les solutions qui seront arrêtées en concertation avec toutes les parties prenantes ».