Grève à la Banque de Polynésie : toutes les agences fermées ce mardi

La grève a débuté ce mardi à la Banque de Polynésie. Les salariés représentés par l’intersyndicale A Tia i mua, CSIP, CSTP-FO, O Oe to Oe Rima et Otahi refusent « la restructuration imposée visant à transférer la majorité des directions fonctionnelles de la banque à la Société Générale en Nouvelle-Calédonie ». Un projet qui s’accompagne selon eux « de suppressions de postes à la Banque de Polynésie qui mettent en péril la qualité du service offert aux clients polynésiens particuliers et entreprises déjà pénalisés par les réductions d’effectifs dans les agences, et la mise en place difficile d’une nouvelle version du progiciel informatique. Cette délocalisation est d’autant plus incompréhensible que la Banque de Polynésie dégage des résultats positifs sur un marché porteur, alors que la Nouvelle-Calédonie fait face depuis mai 2024 à une crise économique, politique et sociale sans précédent et à l’issue très incertaine« .

Ce mardi, en raison du mouvement de grève, la banque a annoncé la fermeture de l’ensemble de ses agences, de ses pôles d’expertises et de son centre d’appels.

Plus d’infos à venir