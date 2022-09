Gendarmeries : 38 jeunes Polynésiens s’engagent comme sous-officiers

26 femmes et 12 hommes âgés de 19 à 37 ans et originaires des différents archipels de la Polynésie française, ont quitté le Fenua dimanche 4 septembre pour rejoindre l’école de gendarmerie de Rochefort (Charente-Maritime). Ils suivront une formation initiale en qualité d’élève sous-officier dans l’une des 4 spécialités pour laquelle ils ont postulé.

19 d’entre-eux seront formés dans la spécialité administration et gestion du personnel, 15 autres dans le domaine de la gestion logistique et financière, 3 dans la spécialité restauration collective, et 1 candidat dans la filière affaires immobilières.

Dès cette semaine, les élèves polynésiens intégreront la 71e promotion du brevet élémentaire de spécialiste (BES), pour suivre une formation de 6 à 10 mois selon la spécialité choisie, avant de recevoir leur affectation en métropole.

Le recrutement CSTAGN continue d’attirer les jeunes du Fenua. 573 candidats sont inscrits à la prochaine sélection de recrutement qui aura lieu à la Présidence, demain mardi. La Polynésie française sera, pour la 3e année consécutive, le plus important centre d’examen de France.