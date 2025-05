Gaston Flosse devrait quitter l’hôpital « cette semaine », indique son épouse

Interrogée par TNTV, ce lundi, sur l’état de santé de l’ancien président, Pascale Haiti a assuré qu’il « se portait très bien », malgré une longue hospitalisation.

Son admission au CHPF a été décidé en raison de problèmes au « cœur » et à la « hanche », selon son épouse qui ne souhaite pas entrer « dans le détail ».

« Depuis la semaine dernière, il fait des séances de rééducation tous les jours puisqu’il a été alité. Et à cet âge, le corps ne réagit plus comme à 20 ou 40 ans (…) Il est courageux pour son âge et il se remet très bien », ajoute Pascale Haiti, selon qui, Gaston Flosse « devrait sortir cette semaine, si tout va bien » de l’établissement.

« Il reçoit du monde à l’hôpital aux heures d’ouverture. Edouard Fritch est passé et ses amis aussi. Tout va bien », conclut-elle, rassurante.