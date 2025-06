Gaston Flosse a quitté le CHPF, ce mardi, « le cœur apaisé »

Gaston Flosse a quitté l’hôpital, ce mardi, « avec le cœur apaisé, autant par les soins prodigués que par l’attention sincère portée » à son « bien-être tout au long de » son séjour au CHPF, a-t-il écrit dans un message posté sur la page Facebook de son parti le Taho’e Tatou.

L’ancien président y adresse ses « plus sincères remerciements » et son « profond respect » au personnel soignant de l’établissement qui l’a pris en charge.

« Pascale et moi tenons à exprimer notre profonde gratitude à l’ensemble du personnel du service cardiologique du Centre Hospitalier de la Polynésie Française de Taaone. Le Cardiologue et l’ensemble du corps médical, aux infirmières et infirmiers, aux aides-soignantes et aides-soignants, aux personnels administratifs et aux personnels de service pour les soins que j’ai reçus durant ces trois semaines d’hospitalisation », indique-t-il.

Et Gaston Flosse de conclure : « votre dévouement et votre bienveillance ont été pour moi une source constante de réconfort et de confiance. Chacun a contribué avec humanité et compétence à mon rétablissement ».