Gala Miss Tahiti : les candidates éblouissent le public à l’Intercontinental

Soirée glamour hier soir sur le motu de l’Intercontinental Faa’a, où s’est tenu le très attendu gala de Miss Tahiti. Les 10 candidates à la succession de Temanava Domingo sont montées sur scène, certaines moins expérimentées que d’autres.

C’est justement pour les entraîner que la directrice du comité Miss Tahiti Leiana Dang-Faugerat tente d’inscrire l’événement comme un rendez-vous immanquable. « Depuis quelques années, on organise une soirée de gala parce qu’on s’est rendu compte que trois quarts des candidats n’étaient jamais montés sur scène, n’avait jamais défilé auparavant. L’idée est de leur donner une soirée d’entraînement devant les sponsors, devant les partenaires, devant leurs familles pour que le soir de l’élection, elles soient d’autant plus prêtes » , glisse-t-elle.

Pour se lancer face au public, sur le tapis rouge, le premier passage se fait en maillot de bain. De quoi mettre l’ambiance dès l’ouverture du gala pour les convives venus par soutenir leurs candidates.

Ambiance. (Crédit : TNTV)

Les vedettes de la soirée ont présenté 5 défilés, dont deux passages en tenus de créateurs.

« Chaque dineur présent ce soir se voit remettre un bulletin de vote, pour voter pour leur candidate préférée. Celle qui ressort de la soirée de gala est automatiquement dans le top 4 » , ajoute Leiana Dang-Faugerat, qui anticipe une édition « serrée » .

« On le voit un peu sur les réseaux sociaux. On peut le voir aussi au sein du public, des gens qu’on a pu voir ce soir. Chaque candidate a une couleur sélectionnée. Donc on a vu un peu les familles arriver avec des couleurs différentes. Je pense que ça va être serré encore cette année. Mais bon, ce sera à elles de se démarquer. Ce soir, c’est un bon entraînement pour elles toutes » , conclut-elle.

En attendant l’élection prévue le 27 juin prochain, le gala miss Tahiti a transporté les quelque 630 convives dans un voyage entre tradition et élégance, le temps d’une soirée placée sous le signe de la beauté.