Fripes-dons : une boutique solidaire à Mahina

Derrière ce nom surprenant de « Fripes-dons » se cache une nouvelle action solidaire, qui s’inscrit dans le cadre des actions de solidarités mises en place lors de la crise sanitaire du Covid-19. Mahina distribue gratuitement des vêtements à toutes les familles de la commune, quelle que soit leur situation sociale.

Robes aux couleurs locales, chemise à fleurs, chaussures et même lecture : dans cet endroit, enfants et parents peuvent trouver leur bonheur. Les articles proposés dans ce « Fripes-dons », sont offerts par des particuliers et quelques commerces.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Moerani Bremond, une future maman était venue aujourd’hui pour dénicher des habits pour son bébé : « C’est bien pour la population de Mahina. Cela nous aide, surtout après le confinement ».

À l’accueil, un quota de linge est délivré à chaque arrivant. Le but, offrir la répartition la plus juste possible et les vêtements sont sortis au fur et à mesure. « On veut que toute personne de Mahina en bénéficie. Aujourd’hui, c’est le secteur de Tahara » explique Corinne Begat, bénéficiaire de la Convention d’Aide Exceptionnelle de Solidarité (CAES).

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« Les dons que nous recevons, nous les trions et lavons avant de les mettre à disposition » précise Ella Harrys, agent communal à Mahina.

Le planning des prochains Fripes-dons, par quartier :