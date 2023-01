Forum Post bac : le Canada veut séduire les étudiants du fenua

Australie, Canada, Métropole ou encore Nouvelle-Zélande : partir étudier hors du territoire, une option que beaucoup d’élèves choisissent après le bac. Ils sont environ 600 à franchir le pas chaque année. Pour Nathalie Novelli, cheffe du département de l’orientation et de l’insertion à la direction générale de l’Education et des enseignements, “ce qui attire les élèves hors du territoire, c’est parce que certaines formations sont proposées soit dans des pays étrangers, soit en métropole. Et puis surtout, c’est ouvrir son esprit sur le monde et faire en sorte que d’autres compétences puissent être développées et apportées en Polynésie française par des Polynésiens et Polynésiennes.”

Parmi les choix de destination, le Canada est de plus en plus prisé par les Polynésiens. La consule en personne a d’ailleurs fait le déplacement pour ce forum. Sixtine et Corail, toutes deux en Terminale, feront certainement partie des futurs étudiants à s’envoler pour le pays à la feuille d’érable : “le fait d’être dans une école française et d’aller dans un milieu où on parle anglais ça peut nous servir pour mes études ou même plus tard dans le futur si je veux changer”.

“J’ai choisi le Canada pour pouvoir étudier l’anglais, m’améliorer dans cette langue et parce que le pays m’intéressait. Les personnes sont hyper sympa aussi là bas.”

La langue, la réputation mais aussi la moindre distance géographique que la métropole séduisent les élèves. Mais si les étudiants sont de plus en plus nombreux à étudier au Canada, c’est aussi parce-que le pays n’hésite pas à proposer des mesures incitatives : “Quelqu’un qui ferait un baccalauréat qui est l’équivalent d’une licence, il ferait donc ça pendant 3 ans, et aurait un permis de travail de trois ans. Ça lui permet de chercher une expérience de travail sur place au Canada, donc on va déjà chercher un diplôme de haute qualité reconnu internationalement et une expérience de travail directement après la graduation. On veut faciliter la venue des francophones au Canada pour maintenir nos communautés francophones, pas seulement au Québec, mais à l’extérieur aussi.”

80 000 postes sont actuellement à pourvoir au Canada. Côté financement, des aides du Pays existent. Il propose jusqu’à 60 000 Fcfp par mois pour une bourse classique destinée à partir étudier à l’étranger. Et Jusqu’à 150 000 Fcfp pour une bourse majorée.

Des bourses qui sont attribuées sous certaines conditions. Vous pouvez vous renseigner directement auprès de la DGEE à ce sujet ou bien ce samedi matin à la Présidence où les familles sont invitées à venir s’informer au forum post bac.