Forum des métiers de Uturoa : 250 intervenants pour aider les élèves à trouver leur voie

Huahine, Tahaa, Bora Bora, Raiatea, près d’un millier de collégiens et lycéens sont venus à la rencontre des 250 intervenants de ce forum, organisé à la fois au lycée des îles sous-le-vent, et au lycée professionnel de Uturoa.

Cet évènement permet aux jeunes des classes de troisième de se faire une idée des voies qui s’offrent à eux pour la poursuite de leurs études. Et pour les lycéens, d’avoir aussi le maximum de perspectives, comme l’explique Florence Meyer, la proviseure du lycée des Iles Sous-le-Vent : « C’est important pour les troisièmes qui doivent construire tout leur parcours d’orientation au lycée. Pour nos lycéens, c’est vraiment leur donner envie d’oser, de découvrir des formations. De se lancer, en fait, à la fois dans l’enseignement supérieur, ou dans la vie active. De trouver sa voie. Et notre forum est fait de rencontres. C’est vraiment ce qui compte pour nous. »

Tourisme, restauration, secteur aéronautique, armée… un grand nombre de professionnels sont venus témoigner de leurs parcours respectifs pour inspirer les élèves. Comme Toahiti, un lycéen qui aimerait poursuivre ses études à l’étrange. « Je suis venu pour m’informer plutôt par rapport aux bourses. Savoir comment se passent les démarches pour effectuer ses études en dehors du pays », dit-il.

Cette rencontre était aussi l’occasion de rassurer et d’informer les collégiens sur le nouvel environnement dans lequel ils évolueront prochainement. (Crédit: TNTV)

Grâce au forum, Mathias a, lui, trouvé sa voie. Dans un secteur qui, au départ, ne semblait pas fait pour lui. « J’étais parti pour faire de la menuiserie mais l’électricité et le froid m’ont beaucoup intéressé. C’est un domaine que je ne connaissais pas. Cela m’a permis de mieux m’orienter », témoigne cet élève du lycée professionnel de Uturoa.

Et de découvrir les nombreuses filières qui leur seront proposées. « Pour l'instant, les troisièmes ne sont pas trop au courant de ce qu'ils ont vraiment envie de faire », constate Lea Gorias, professeure au lycée professionnel de Uturoa, « il ont des sensibilités et je crois vraiment que ce forum leur sert à découvrir davantage les différentes possibilités qui s'offrent à eux. »

D’anciens élèves, en poursuite d’études en métropole, étaient également présents pour témoigner de leur expérience et aider, au mieux, ces jeunes qui devront bientôt formuler leurs vœux d’orientation.