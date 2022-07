Forum des îles du Pacifique : le coup diplomatique des États-Unis

Au cours de cette réunion, Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, s’est adressée par visioconférence aux membres du Forum des Iles du Pacifique. Elle a annoncé la volonté de l’administration Biden-Harris de renforcer la présence étasunienne dans la région par l’ouverture de deux nouvelles ambassades à Tonga et à Kiribati, en complément de l’annonce d’une ambassade à Honiara (îles Salomon), par la nomination d’un envoyé spécial auprès du Forum.

Le début d’une nouvelle stratégie nationale américaine dans la région devenue très stratégique géopolitiquement.

Lire aussi > Washington annonce 600 millions de dollars à destination du Pacifique

L’élaboration d’un volet dédié à l’Océanie au sein de la stratégie Indo-Pacifique, en complément de la stratégie 2050 pour le continent bleu du Forum, a également été abordée.

Le président fidjien et président du forum a pour sa part rappelé combien la “crise du changement climatique” menaçait la sécurité et la souveraineté de nombreuses nations du Pacifique.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

La vice-présidente Harris a présenté une nouvelle instance de coordination dans la région du Pacifique, Partners in the Blue Pacific (PBP) lancée conjointement à Washington par les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et le Royaume-Uni. La mutualisation de l’ensemble des fonds s’élèvera à 2,1 milliards de dollars consacrés au financement des besoins d’infrastructures du Forum. Cette initiative fera l’objet de consultations entre le Forum et les membres du PBP.

L’après-midi a été consacré au dialogue avec des représentants du secteur privé (Pacific Islands Private Sector Organisation -Pipso) et de la société civile puis avec les agences régionales membres du conseil régional des organisations du Pacifique (CROP).