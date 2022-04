Forum de l’innovation et de la mutualisation des pratiques

Sous le pilotage de l’inspectrice de l’éducation nationale, la circonscription de Papeete-Pirae a souhaité organiser un forum réunissant l’ensemble des personnels de la circonscription (directeurs, enseignants, enseignants spécialisés et psychologues). Cet événement est un temps fort de formation de cette année scolaire 2021 2022. La sélection de 25 projets phares, menés dans les écoles et à l’échelle de la circonscription met en lumière le travail conduit dans les écoles depuis ces 4 dernières années.

Les objectifs visent :

Un partage d’actions concrètes pour améliorer les résultats des élèves et le climat scolaire, pour renforcer les liens entre les acteurs de la communauté éducative. Les actions présentées allant de la maternelle au cycle 3 sont ancrées dans les projets d’école et le contrat d’objectif de la circonscription. Ainsi, elles répondent à la politique éducative du Pays tout en s’adaptant aux spécificités de la circonscription et de chaque école (résultats des évaluations des élèves, indicateurs de l’école, partenaires de l’école…).

Une mutualisation des pratiques enseignantes et une présentation de dispositifs innovants pour permettre à chaque personnel de s’enrichir et de faire évoluer ses gestes professionnels

Une mise en lumière d’un accompagnement de proximité entre l’équipe de circonscription et les personnels des écoles au service de la réussite des élèves et de notre école.

Les thématiques traitées entrent dans le cadre de la charte de l’Éducation et des programmes. Ainsi seront abordées les différents domaines de l’école maternelle, les fondamentaux (français et mathématiques), les parcours des élèves (santé, citoyen, éducatif artistique et culturel), l’école inclusive, les élèves à besoins particuliers, le numérique à l’école, l’enseignement du reo tahiti, le climat scolaire, le rôle des neurosciences dans l’enseignement.

Le forum de « l’innovation pédagogique et mutualisation des pratiques » de la circonscription pédagogique de Papeete-Pirae est une première édition, et se veut résolument porté vers le partage des expériences et des pratiques entre professionnels de la circonscription pour mieux accompagner la réussite de chaque élève. Il est le fruit d’un engagement partagé et d’une intelligence collective. A l’aube des Assises sur l’École polynésienne, ce temps fort de formation participera à alimenter notre réflexion pour inventer l’École polynésienne de demain : une École plus innovante, plus performante, plus juste.