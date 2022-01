Fortes pluies : les îles de la Société en vigilance rouge

L’épisode de fortes pluies va continuer au moins jusqu’à samedi matin annonce Météo France. Les cumuls attendus seront importants et s’ajouteront aux pluies de ces dernières heures.

Ce jeudi, le système dépressionnaire tropical se situe au sud de l’archipel de la Société.

Depuis mercredi après-midi les cumuls de pluies relevés sont très importants. À Mahina, Météo France relève par exemple 260L/m2 de pluie. On note 240 L/m² à Arue et Pirae, 206 L/m² à Hitia’a, 170 L/m² à Taravao et Tautira, 180 L/m² à Fautaua.

Un regain d’activité pluvieuse est attendu pour cette fin d’après-midi et devrait durer toute la nuit et la journée de vendredi. Les cumuls devraient être très importants sur la période.

De la pluie, mais aussi du vent. Météo France annonce une augmentation la vitesse des rafales de vent de Nord-Ouest de l’ordre de 80 km/h voire 100 km/h localement.

Associée à ces phénomènes, une mer forte avec des creux de 3 mètres s’établit également sur la Société.

L’ensemble de l’archipel a été placé en vigilance rouge pour les fortes pluies pour les 24 prochaines heures. La vigilance jaune pour les vents violents et la forte houle est maintenue.

Une vigilance absolue s’impose souligne les prévisionnistes.

Plusieurs établissements ont déjà annulés leurs concerts et autres événements cette semaine.

La présidence a également annoncé la fermeture des établissements scolaires de l’enseignement public et privé des îles du Vent et îles Sous-le-Vent demain vendredi.

Pour rappel, le haut-commissariat a interdit temporairement toutes activités nautiques de plaisance, de loisirs et sportives.

Le PC crise du Haut-commissariat est activé depuis ce matin et le haut-Commissaire a demandé à l’ensemble des tavana de l’archipel de la Société de déclencher leurs plans communaux de sauvegarde. L’objectif est d’assurer la préservation de la sécurité des personnes et des biens, à terre et en mer.

Les administrés des îles de la Société sont invités à faire preuve de grande prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivante :

ne pas s’approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et attirer l’attention des enfants sur ce danger ;

veiller au curage des évacuations d’eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;

limiter les trajets en véhicule sur la route en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, et de nappes d’eau sur la chaussée ;

réduire la vitesse du véhicule et augmenter la distance de sécurité ;

ne pas sortir en montagne et en mer ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

en cas d’urgence, composer le 18 à terre ou le 16 en mer.

Plus d’infos sur meteo.pf