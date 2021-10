Fortes pluies : Inondations à Uturoa

Conséquences de ces fortes pluies : des évacuations bouchées et toute une servitude inondée. Une habitude dans le quartier de Tahina souvent victime des fortes pluies.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’équipe de la communes de Uturoa est arrivée très vite sur les lieux pour désencombrer le caniveau. Heureusement aucun dégât n’est à déplorer.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“Ce sont des branches qui ont été découpées et balancées dans le caniveau, du coup elles se sont entassées et ça a tout bouché. On avait anticipé le problème il y a quelques mois donc les soucis ont un peu diminué, mais ils reviennent à chaque fois” a déclaré Matahi Brotherson, le maire de Uturoa. Avec la saison des pluies qui se rapproche, le tavana a indiqué avoir demandé à l’Équipement de récurer les embouchures. Il en appelle également au civisme de la population.