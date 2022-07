Forte houle : levée progressive de l’interdiction des activités en mer

Dans le cadre de la gestion de l’événement exceptionnel de forte houle qui touche le territoire depuis le 12 juillet, les services de Météo France et du haut-commissariat ont décidé de lever progressivement la vigilance rouge, dans un premier temps, aux archipels des Tuamotu-Gambier, aux Australes et à Rapa.

Pour ces archipels, les mesures d’interdiction en mer sont levées à compter de 8 heures le 14 juillet .

Les Tuamotu-Gambier et les Australes restent placés en vigilance orange , afin de maintenir la plus grande vigilance de la part des habitants situés en bord de mer notamment et des professionnels de la mer.

La vigilance rouge est maintenue sur les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent, ainsi que les mesures d’interdictions en mer jusqu’à midi le 14 juillet .

Pour rappel, ces dispositions portent interdiction de la circulation maritime et des activités nautiques de loisirs et professionnelles pour les navires de moins de 24 mètres.

Pour leur sécurité, les usagers de la mer doivent respecter les mesures d’interdiction d’ores et déjà en place.

Les autorités rappellent que l’accès au littoral reste dangereux sur la grande majorité des archipels concernés. Il convient de ne pas se rendre sur les côtes et de limiter ou de reporter les sorties et activités en mer.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilant, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le haut-commissariat.

Vigilance rouge : une vigilance absolue s’impose. Des phénomènes météorologiques dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus. Tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution météorologique et conformez-vous scrupuleusement aux conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et aux consignes particulières éventuellement émises par le haut-commissariat.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

La population est appelée à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter les recommandations suivantes :

– annuler et reporter les sorties en mer et la pratique des loisirs nautiques,

– ne pas s’approcher des passes, ni du récif côté océan, des plages ou du littoral en raison des risques de courants marins qui peuvent être à l’origine d’accidents,

– rester prudents sur les routes en bordure de mer.

Pour les propriétaires d’embarcations :

– vérifier les amarres de vos embarcations ou les mettre à l’abri.

Pour les habitations en bord de mer le long des côtes exposées à la houle :

– surveiller la montée du niveau de la mer,

– se mettre à l’abri si nécessaire.

Rester à l’écoute des bulletins météorologiques en temps réel sur les pages Facebook de Météo France en Polynésie française et du Haut-commissariat et sur les sites internet : www.meteo-france.pf et www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr

En cas d’urgence, composer le 16 pour contacter le JRCC ou le 18 pour les sapeurs-pompiers.