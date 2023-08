Formalités civiles : des demandes en hausse en période de vacances

Un service en surchauffe. Depuis le début de l’année, le nombre de rendez-vous pour une demande de carte d’identité ou de passeport a augmenté de près de 30% à la mairie de Faa’a

« On a d’un côté les demandes en cours. Des demandes qui datent des mois de juin et juillet. Il faut savoir que par mois, on traite à peu près 680 demandes et on a à peu près 220 demandes qui sont extérieures à la commune de Faa’a », explique Ranitea Fetuani, assistante administrative.

Pour garantir une continuité du service public, la commune s’organise. Les résidents Faa’a peuvent se présenter à l’accueil dès le matin sans rendez-vous. Si le dossier est complet, le délai de traitement est en moyenne de 20 jours pour une carte d’identité, 35 pour un passeport.

Pour les administrés des autres communes, il faut prendre rendez-vous obligatoirement et s’armer de patience. « Le délai d’attente pour un rendez-vous est assez long. Pour avoir un rendez-vous pour les résidents extérieurs à la commune de Faa’a, on est au mois d’octobre, fin octobre. »

Depuis 2019, les délais pour faire ou refaire une carte d’identité ou un passeport fluctuent en fonction des communes équipées d’un dispositif de recueil d’empreintes digitales

Les mairies peinent à faire face à une demande toujours élevée. Il vaut mieux donc s’y prendre tôt, car les titres d’identité sont imprimés en France.

« On tient également à rappeler aux parents dont les enfants passeront des examens l’année prochaine de s’y prendre à l’avance, de prendre rendez-vous s’ils n’habitent pas Faa’a ou de venir avec leurs enfants pour établir la demande de passeport ou de carte d’identité. »

Avant un projet de voyage, il est conseillé de vérifier la date d’échéance du passeport et d’anticiper toute demande de renouvellement au moins 6 mois à l’avance.