Fonction publique communale : des concours de catégorie B au mois de mai

Si vous espérez intégrer prochainement la fonction publique communale, tenez-vous prêts. Le 23 mai de l’année prochaine, des concours externe et interne de catégorie B, spécialités « administrative » et « technique », seront organisés, annonce le Centre de Gestion et de Formation.

« Ces concours ont pour objectif de distinguer les talents les plus prometteurs et les candidats les mieux qualifiés en vue de répondre aux besoins en recrutement des services publics des communes de Polynésie française, des groupements de communes, ainsi que de leurs établissements publics administratifs », indique le CGF.

Les inscriptions seront ouvertes le lundi 05 février, et ce, jusqu’au 23 février. « Les candidats sont invités dès à présent à constituer leur dossier afin de réunir les pièces justificatives demandées lors de l’inscription, en consultant le site www.cgf.pf, onglet ‘Les Concours’ », souligne le CGF.