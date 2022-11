Foncier : le lotissement social Erima cédé à l’OPH

Le vice-président et ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, a signé lundi 28 novembre l’acte de transfert de propriété des emprises foncières des zones 2 et 3 du lotissement social Erima, avec la mairesse de la commune de Arue, Teura Iriti, et le directeur général de l’Office polynésien de l’habitat (OPH), Moana Blanchard

Pour rappel, le lotissement social Erima, qui se situe à Arue, est constitué de 3 zones : Erima 1, 2 et 3. L’emprise foncière de la zone 1, anciennement propriété de la SETIL avait déjà fait l’objet d’un transfert au profit de la SAGEP, puis de l’OPH en juillet 2019.

Bien que cette cession du foncier soit réalisée à titre gracieux, on peut noter que le terrain est évalué à 420 millions de Fcfp.