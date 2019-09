Foire agricole : quand les jeunes vendent le fruit de leur travail

L’ambiance est plutôt enjouée sur le stand de la Maison familiale rurale de Taha’a. Sur les quatre jeunes de Raiatea et Taha’a à avoir fait le déplacement, deux étaient postées ce samedi à la vente. Marleani et Kalei n’ont jamais été formées à cela. Elles profitent donc de cette expérience pour apprendre sur le tas.

Elles sont très motivées car ce sont elles, avec leurs camarades, qui ont planté les produits qu’elles vendent. Et les recettes leurs seront reversées…

Plus loin, on retrouve des élèves du lycée agricole John Doom qui vendent leurs productions. Chaque jour, cinq élèves se relaient à la vente et à la distribution sur le stand. Pour la majorité, c’est une première.

Et il faut dire que ce n’est pas de tout repos. Rien que vendredi, ils ont vendu pour 280 000 Fcfp de produits. Mais ils sont bien heureux de cela, car les recettes du stand serviront à financer les stages des élèves du lycée agricole, qui se feront en métropole.