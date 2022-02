Fiscalité – Rencontre entre les experts-comptables et la DICP

COMMUNIQUE - À la double initiative de Vincent Law, président de l’Ordre des experts comptables de Polynésie française, et de Solange Calissi, directrice des impôts et des contributions publiques, les experts comptables et les services fiscaux se sont retrouvés jeudi matin, dans les locaux de la Direction des impôts et des contributions publiques (DICP), pour un échange direct sur les modalités de mise en œuvre des orientations fiscales portées par le Gouvernement.