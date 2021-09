Finie la quarantaine pour les chiens et chats venus de métropole

Depuis de nombreuses années, les propriétaires de chiens et chats étaient obligés de placer leurs animaux en quarantaine avant leur départ vers la Polynésie française. Ce placement en quarantaine impliquait de nombreux frais et désagréments.

Le gouvernement de la Polynésie française a récemment pu négocier avec son homologue métropolitain un certificat sanitaire permettant la réalisation de l’examen final à l’aéroport. De ce fait, le passage en station de quarantaine des chiens et chats n’est plus obligatoire annonce le conseil des ministres dans son compte-rendu ce mercredi.

Les administrés vont donc bénéficier d’une réduction substantielle du coût (jusqu’à plusieurs milliers d’euros) et des délais d’importation de leurs animaux de compagnie. L’arrêté adopté par le Conseil des ministres vient préciser la procédure d’examen à l’aéroport afin de s’assurer du respect du protocole négocié entre la direction de la Biosécurité et la direction générale de l’Alimentation.

