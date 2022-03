Feti’i e fenua : les matahiapo au cœur d’une étude sur les familles polynésiennes

Fournir un éclairage sur les caractéristiques des familles polynésiennes et de leurs parents, tel est l'objectif de l'enquête intitulée Feti'i e fenua, réalisée par l'Institut de la statistique et l'institut national d'études démographiques, en 2019 et 2020. L'étude se base sur les familles des résidents polynésiens âgés de 40 à 59 ans, et leurs parents âgés en moyenne de 73 ans.