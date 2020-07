Fête nationale : la cérémonie du 14-Juillet à Tahiti

Cérémonie du 14 juillet en Polynésie française 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 Posted by Haut-commissariat de la République en Polynésie française on Tuesday, July 14, 2020



La commémoration de la Fête nationale a été présidée par Dominique Sorain, Haut-commissaire de la République en Polynésie française, en présence de Edouard Fritch, président de la Polynésie française, de Gaston Tong Sang, président de l’Assemblée de la Polynésie française, de Nicole Sanquer, députée de la 2ème circonscription de la Polynésie française, de Lana Tetuanui, sénatrice de la Polynésie française, de Michel Buillard, maire de la ville de Papeete, du contre-amiral Laurent Lebreton, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, de Christian Vernaudon, conseiller économique, social et environnemental, et de Kelly Asinmoux, Président du conseil économique, social, environnemental et culturel.

Le traditionnel défilé du 14 juillet n’a pas eu lieu en raison des circonstances sanitaires exceptionnelles liées à l’épidémie du Covid-19. À cette occasion, des bénévoles, des militaires, des personnels des cellules de crise de l’État et du Pays, des représentants des compagnies aériennes et de l’aéroport de Tahiti ont formé une délégation aux côtés des troupes militaires. Ils ont été salués par les autorités pour leur engagement et leur mobilisation au profit de la santé des Polynésiens.

(Crédit photo : Haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Remise des décorations :