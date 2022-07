Fête nationale: 2 ans qu’il n’y avait pas eu de défilé

Comme en métropole, la Polynésie célébrait en ce jeudi 14 juillet, la fête nationale française. Une cérémonie présidée par le Haut-commissaire de la République, accompagné des autorités de l’État, du pays, des communes, des représentants de la société civile et des anciens combattants. Un 14 juillet un peu particulier pour le Haut-commissaire Dominique Sorain, qui quitte ses fonctions dans quelques jours.

La cérémonie a commencé comme le veut la tradition par la revue des troupes qui participent au défilé. Et la nouveauté cette année, c’est l’organisation d’un défilé aérien au-dessus de la rade de Papeete, avec 2 gardians de la flottille 25F, un casa 235 de l’escadron de transport 80 MAINE et un hélicoptère Dauphin.

La fête nationale, c’est aussi l’occasion de remettre des décorations. Trois personnes on reçut la médaille militaire et deux ont été fait chevalier de la Légion d’honneur. Deux personnes ont reçu la médaille de l’ordre national du mérite et un a été fait officier dans le même ordre.

Le traditionnel défilé a été organisé avec beaucoup de rigueur. Près de 500 agents de la Gendarmerie nationale, de la Direction Territoriale de la Police nationale (DTPN), du régiment d’infanterie Marine du Pacifique-Polynésie (RIMAaP-P), du Régiment de service militaire adapté (RSMA), de la Base Navale, Du Groupement Militaire Aéronautique (GAM), du détachement Air 190, du groupement de soutien de la Base de Défense (GSBdD), de la direction interarmées des réseaux d’infrastructures de la Défense (DID), de la Direction des infrastructures de kla Défense (DID), de l’administration pénitentiaire et du service de sécurité de la Présidence ont descendus l’avenue Pouvanaa à Oopa, à Papeete.

Pour les membres des forces armées, les services de sécurité et de secours ce défilé est un moment de reconnaissance, qu’ils sont fiers de vivre aux cotés de la population. Un plaisir partagé par un public qui s’est déplacé en nombre pour vivre ce moment. Très attendus, les sapeurs-pompiers qui étaient sur le front pour venir en aide à la population touchée par la forte houle, n’ont pas participer à ce défilé.